A Polícia Civil divulgou um cartaz de procurado do contador Paulo Cesar Maciel dos Santos. Ele é investigado por envolvimento em um suposto esquema de fraude que causou prejuízo de R$ 56 milhões ao cofre público estadual.\nO JTo não conseguiu contato com a defesa de Paulo Cesar.\nO contador está foragido desde o dia 24 de março, quando a polícia realizou a operação El Dourado. Foram expedidos dois mandados de prisão preventiva, sendo que um foi cumprido em Unaí (MG), contra o principal responsável pelo esquema, e outro para a prisão de Paulo Cesar.\nSegundo a polícia, a organização criminosa usava empresas de fachada para simular negociações no setor do agronegócio, gerando créditos fraudulentos de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS).\nNa operação, outras duas pessoas foram presas em flagrante pelo crime de porte ilegal de arma de fogo.