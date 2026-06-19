Suspeitos de invadir domicílios para tentar dominar territórios foram presos (Divulgação/Polícia Civil)\nMoradores da região sul de Palmas foram rendidos e ameaçados durante uma série de invasões a residências atribuídas a uma facção criminosa. As ações, investigadas como tentativa de domínio territorial, resultaram na Operação Dominatus, deflagrada nesta sexta-feira (19).\nOs presos, de 18 e 25 anos, não tiveram os nomes divulgados e, por isso, o Jornal do Tocantins não conseguiu contato com a defesa. Eles passaram por procedimentos legais e permanecem à disposição da Justiça. O investigado de 25 anos já possui antecedentes por roubo, furto e tráfico de drogas.\nAs ocorrências, inicialmente registradas como roubos de celulares, passaram a ser tratadas como parte de uma estratégia de intimidação e domínio territorial, segundo as investigações. A polícia aponta que os crimes tinham como objetivo reforçar a atuação da organização criminosa na região.