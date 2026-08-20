Ao todo, 15 mandados foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em cidades do Tocantins e em Imperatriz (MA) (Divulgação/ Polícia Federal)\nForam cumpridos 15 mandados de busca e apreensão em Palmas, Porto Nacional, Paraíso do Tocantins e Imperatriz (MA), na manhã desta quinta-feira (20), durante a Operação Arsenal, da Polícia Federal. A ação investiga uma organização criminosa suspeita de fornecer armas a facções e movimentar cerca de R$ 4 milhões em um esquema de lavagem de dinheiro.\nA operação é resultado da atuação conjunta das forças que integram a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO), que realizaram ações de inteligência, investigação e análise financeira.\nAs investigações começaram após o furto de armas de fogo e coletes balísticos de uma empresa de segurança privada em Palmas. Segundo a PF, os criminosos teriam desativado os sistemas de energia e monitoramento da empresa para cometer o crime. Parte do armamento foi retirada do Tocantins e enviada para outros estados.