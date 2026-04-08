Viatura da Polícia Federal (Djavan Barbosa/Arquivo JTo)\nUma operação da Polícia Federal (PF) cumpriu 10 mandados de busca e apreensão, nesta quarta-feira (8), em municípios do norte do Tocantins para investigar suspeitas de fraude, corrupção e desvio de recursos na saúde.\nAs ordens judiciais atingem as cidades de Araguaína, Riachinho, Filadélfia, Babaçulândia e Barra do Ouro. As medidas partiram da 2ª Vara Federal Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Araguaína.\nA investigação aponta que uma empresa de serviços médicos recebeu contratações frequentes por prefeituras da região. Os processos apresentam indícios de direcionamento, falta de competitividade e descumprimento da legislação.\nEx-gerente de fazenda no TO vira alvo de operação suspeito de desviar cerca de R$ 10 milhões\nSuspeito de execução em emboscada com tiros de espingarda é preso após quase 4 anos em Divinópolis do TO