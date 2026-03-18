Oito mandados de prisão preventiva e nove de busca e apreensão são cumpridos pela Polícia Civil, na manhã desta quarta-feira (18), durante uma operação que investiga um suposto esquema de fraude no concurso da Polícia Militar do Tocantins (PMTO) de 2025. Segundo as investigações, candidatos teriam pago cerca de R$ 50 mil para serem substituídos por terceiros durante as provas.\nAo todo, são cumpridos 17 mandados nos estados de Pernambuco (PE), Paraíba (PB), Pará (PA) e Goiás (GO). Todos autorizados pela 1ª Vara Regional das Garantias de Palmas. Os nomes dos suspeitos não foram divulgados, por isso o JTo não conseguiu contato com a defesa deles.\nA Polícia Militar do Tocantins informou, por meio de nota, que, ao identificar indícios de possíveis irregularidades relacionadas à conduta de alguns candidatos inscritos no concurso público da Corporação, adotou imediatamente as providências administrativas e institucionais cabíveis para resguardar a legalidade e a lisura do certame. A Corporação destacou ainda que as suspeitas referem-se a condutas individuais, não havendo qualquer comprometimento da lisura do certame. (Veja a nota completa na íntegra)