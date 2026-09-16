A Polícia Federal e as forças de segurança pública deflagraram, nesta quarta-feira (16), a Operação Força Integrada IV, uma mobilização simultânea em 19 estados e no Distrito Federal (DF) contra organizações criminosas dedicadas ao tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e lavagem de dinheiro.\nAo todo, a Justiça determinou o bloqueio de mais de R$ 508,3 milhões em ativos e bens patrimoniais. A maior parcela desse montante, R$ 412,5 milhões, foi sequestrada em uma investigação conduzida a partir de Palmas com ações policiais no Entorno do DF.\nBatizada de Operação Rota Araguaia II, a etapa tocantinense foi deflagrada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (Ficco/TO) para desarticular a estrutura logística e financeira de uma facção criminosa.\nDetran: ex-vice-presidente é punido pela CGE e fica impedido de ocupar cargo público até 2031