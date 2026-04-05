Droga foi encontrada em um buraco na mata (Reprodução/Ficco-TO)\nTrês homens foram presos em flagrante neste domingo (5) durante a Operação Sentinela Pascal, realizada pela Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (Ficco). A ação desarticulou um núcleo de uma facção criminosa especializada no tráfico internacional de drogas que utilizava uma propriedade rural no Vale do Araguaia, oeste do Tocantins, como base logística.\nDe acordo com a Ficco, os agentes localizaram vários fardos de cocaína enterrados em uma área de mata. A droga estava escondida em um buraco, protegida por lona e coberta por vegetação para evitar a detecção. A quantidade total do entorpecente ainda está sendo contabilizada pelas autoridades.\nAlém da cocaína, a operação resultou na apreensão de duas caminhonetes usadas no transporte terrestre e diversos galões de combustível para aviação, o que reforça a tese de suporte a aeronaves do tráfico.