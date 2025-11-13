Mandados de busca e apreensão, prisão preventiva e outras medidas cautelares foram cumpridos durante uma operação realizada nesta quinta-feira (13), no Tocantins e em outros treze estados. Segundo a Polícia Federal, os inquéritos investigam um esquema nacional de descontos associativos não autorizados em aposentadorias e pensões.\nA Operação Sem Desconto foi coordenada pela Polícia Federal de Brasília, e pela Controladoria-Geral da União (CGU). Ao todo, foram cumpridos 63 mandados de busca e apreensão, 10 mandados de prisão preventiva e outras medidas cautelares.\nA ação ocorreu nos estados de Espírito Santo (ES), Goiás (GO), Maranhão (MA), Minas Gerais (MG), Paraíba (PB), Paraná (PR), Pernambuco (PE), Piauí (PI), Rio Grande do Norte (RN), Rio Grande do Sul (RS), Santa Catarina (SC), São Paulo (SP), Sergipe (SE), Tocantins (TO) e Distrito Federal.