Uma facção criminosa que movimentou mais de R$ 630 milhões é alvo de uma operação em Goiás e mais seis estados na manhã desta terça-feira (4). Segundo a Polícia Civil de Goiás, as investigações apontam para os crimes de organização criminosa e lavagem de dinheiro.\nNa operação, estão sendo cumpridos 61 mandados de busca e apreensão em Goiás e nos seguintes estados:\nSão Paulo\nSanta Catarina\nMaranhão\nParaíba\nAmazonas\nTocantins\nSomente em Goiás, a operação está mobilizando 150 policiais civis, na Região Metropolitana de Goiânia e também em cidades do interior. Além da capital, os mandados estão sendo cumpridos os seguintes municípios:\nAparecida de Goiânia, na Região Metropolitana;\nCaldas Novas, no sul do estado;\nIporá, no oeste;\nSenador Canedo, na Região Metropolitana;\nNovo Gama, no Entorno do Distrito Federal;