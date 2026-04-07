A Operações Monopólio e Divisor da Polícia Civil de Goiás investiga grupo suspeito de movimentar R$ 60 milhões com tráfico de drogas e lavagem de dinheiro nos últimos quatro anos. Foram cumpridos 15 mandados de prisão e 18, e busca e apreensão em cinco cidades:\nAparecida de Goiânia (GO)\nPlanaltina de Goiás (GO)\nEstrutural (DF)\nCeilândia (DF) e\nSão Paulo (SP)\nOs mandados foram cumpridos na manhã desta terça-feira (7). Os nomes dos suspeitos não foram divulgados e, por isso, o g1 não obteve o contato da defesa para um posicionamento.\nWanderlei Barbosa define novos secretários para três pastas após saída de titulares\nJustiça decide se mantém suspeitos presos por morte de produtor de abacaxi em Miranorte; veja o que já se sabe\nDisputa por bens motivou filhas a matarem a própria mãe no sul do TO, diz polícia