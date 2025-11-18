Policiais durante operação contra fraude (Divulgação/Polícia Civil)\nUma operação da Polícia Civil investiga fraude em um contrato milionário entre a Secretaria de Saúde de Goiânia e uma empresa de Palmas, no Tocantins. Segundo a Delegacia Estadual de Repressão a Crimes Contra a Administração Pública (Dercap), a investigação apontou que foi feito o pagamento de R$ 12 milhões em um prazo inferior ao estipulado, sem comprovação da prestação dos serviços.\nEm nota, a Secretaria de Saúde de Goiânia (SMS) disse que o Instituto Idesp foi contratado pela gestão anterior e a suspensão do convênio com a empresa foi um dos primeiros atos da atual administração. A SMS ressaltou que nenhuma ação foi realizada na secretaria.\nTambém por meio de nota, o Instituto Idesp informou que a situação já está sendo “devidamente averiguada pelas instâncias competentes” e reforçou que o ocorrido “não interfere no funcionamento nem na qualidade dos serviços prestados à população, que seguem sendo executados normalmente” (veja a nota na íntegra ao final da reportagem).