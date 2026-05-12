A Polícia Federal realizou na manhã desta terça-feira (12) a Operação Rota Andina, que cumpriu 24 mandados de prisão e 55 de busca e apreensão contra um grupo investigado por movimentar R$ 78 milhões de origem do tráfico de drogas. A investigação começou após a apreensão de quase meia tonelada de cocaína em uma aeronave em Santa Rita do Araguaia, região sudoeste de Goiás, em 20 de abril deste ano.\nPor não terem os nomes divulgados, a reportagem não conseguiu localizar a defesa dos acusados.\nA operação, que também terminou com a apreensão de 114 veículos de luxo e de alto padrão, incluindo Porsches e Land Rovers, ocorre simultaneamente em cinco estados: Goiás, Minas Gerais, São Paulo, Maranhão e Amazonas, além do Distrito Federal.\nSegundo a Polícia Federal, o grupo, que utilizava empresas de fachada e laranjas para lavar o dinheiro do tráfico interestadual, utilizava o espaço aéreo para movimentar e ocultar bens de alto padrão.