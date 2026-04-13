Apreensão de cocaína em caminhão com abacaxi na BR-153 (Divulgação/Ficco-TO)\nUma operação da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Tocantins (FICCO/TO) resultou na apreensão de aproximadamente 467 kg de cocaína no município de Tabocão, na região centro-norte do estado, na madrugada desta segunda-feira (13). A droga estava sendo transportada em um caminhão carregado com abacaxis que trafegava pela rodovia BR-153.\nA ação ocorreu após o compartilhamento estratégico de informações entre a FICCO/TO, a Polícia Militar de Goiás (PMGO) e a FICCO/GO. Segundo a polícia, o objetivo foi desarticular a logística de uma organização criminosa que utilizava o transporte de gêneros alimentícios para traficar grandes quantidades de entorpecentes.\nOperação combate grupo suspeito de movimentar R$ 60 milhões com tráfico de drogas