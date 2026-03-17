Equipes da Polícia Civil realizam buscas em imóvel ligado a investigados por tráfico de drogas, armas e lavagem de dinheiro (Divulgação/PCTO)\nA Polícia Civil do Tocantins cumpriu 18 mandados de busca e apreensão, na manhã desta terça-feira, 17, durante a Operação Alquimia, que tem como alvo uma organização criminosa com atuação em quatro estados e envolvimento com tráfico de drogas, comercialização ilegal de armas de fogo e lavagem de dinheiro.\nAs ordens judiciais tiveram cumprimento simultâneo no Tocantins, Goiás, Amazonas e Pará. As equipes também atuaram dentro de unidades prisionais, incluindo a Casa de Prisão Provisória de Palmas, o Presídio Barra da Grota, em Araguaína, e o Presídio de Ananindeua, no Pará.\nA ação teve coordenação da 1ª Divisão de Repressão ao Crime Organizado, em Palmas, com apoio de setores da Diretoria de Repressão ao Crime Organizado, da Diretoria de Polícia do Interior, da Diretoria de Polícia da Capital e da Diretoria de Inteligência Policial, além das Polícias Civis dos estados envolvidos.