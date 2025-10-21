Um ônibus escolar da rede municipal de Chapada da Natividade acabou perdendo o controle e tombando durante chuvas, na região sudoeste do estado. Pelo menos quatro estudantes ficaram feridos e foram levados ao hospital.\nVeja vídeo no Jornal Anhanguera 1ª Edição: Ônibus escolar que transportava estudantes tomba na zona rural de Chapada da Natividade\nO acidente aconteceu no fim da tarde desta segunda-feira (20), por volta das 18h45, em trecho da zona rural da cidade. O ônibus escolar pertence à Prefeitura de Chapada da Natividade e presta serviços para o governo estadual.\nSegunda a Secretaria da Educação do Estado (Seduc), os estudantes da rede estadual e municipal tiveram ferimentos leves. Eles foram levados para o hospital de Natividade, e receberam alta logo em seguida. Disse ainda que o acidente aconteceu após a quebra de um parafuso, que ocasionou o travamento de uma das rodas do veículo. (Veja nota na íntegra no fim da matéria).