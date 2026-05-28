Medida busca prevenir acidentes e assegurar veículos em condições ideais de trafegabilidade (Félix Carneiro/Governo do Tocantins)\nO veículo escolar que tombou às margens da TO-010, a cerca de 20 km de Paranã, nesta terça-feira (26), deixando um estudante morto, havia sido vistoriado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Tocantins (Detran-TO) no dia 5 de março deste ano. Segundo a Prefeitura de Paranã, o ônibus foi liberado e considerado apto para a prestação do serviço.\nO acidente aconteceu na tarde de terça-feira (26). O ônibus transportava 16 estudantes e, de acordo com o motorista, o pneu do veículo estourou, provocando o tombamento. O estudante Kauã Dias Pereira, de 16 anos, aluno do Colégio Estadual Desembargador Virgílio de Melo Franco, morreu no local. Kauã foi sepultado na tarde desta quarta-feira (27), às 16h.