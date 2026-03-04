-ônibus escolar atolado na TO-134 (1.3381760)\nEstudantes da zona rural entre Axixá do Tocantins e o povoado de Jatobal, no município de Praia Norte, na região do Bico do Papagaio, foram prejudicados na manhã desta quarta-feira (04) devido às más condições da rodovia TO-134. Um vídeo compartilhado por moradores da região mostra um ônibus escolar, que buscava alunos em comunidades próximas, atolado em um trecho tomado pela lama. Até o momento, não há confirmação se os estudantes conseguiram chegar à escola (veja vídeo acima).\nNas imagens, é possível ver moradores do lado de fora do veículo aguardando apoio para que o transporte pudesse seguir viagem. O Jornal do Tocantins entrou em contato com a Prefeitura de Axixá do Tocantins para solicitar posicionamento sobre o ocorrido, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. O espaço segue aberto para manifestação.