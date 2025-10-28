-Resgate de ônibus de turismo (1.3329219)\nO ônibus de turismo que caiu de uma balsa em Tocantinópolis, no Bico do Papagaio, foi retirado do Rio Tocantins na tarde desta segunda-feira (27). A ação foi realizada pela empresa responsável pelo veículo e pela Pipes, que administra a balsa na cidade. Imagens registradas no local mostraram parte dos trabalhos (assista acima).\nO acidente aconteceu na madrugada de domingo (26), na Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, que dá acesso à balsa. Ocivaldo Ferreira da Silva, de 43 anos, ficou preso dentro do veículo e morreu no acidente. O corpo foi encontrado na manhã seguinte.\nConforme detalhou a PM, foi preciso fazer o içamento para a retirada do veículo da água. Em imagens divulgadas pela corporação, o ônibus foi levado do ponto em que afundou até a margem. A ação foi acompanhada pelas equipes para garantir a segurança.