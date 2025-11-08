Um ônibus com 46 passageiros tombou após o motorista perder o controle em um trecho da BR-230, em Axixá do Tocantins, região norte do estado. Segundo o Corpo de Bombeiros, duas pessoas ficaram feridas e oito pessoas tiveram lesões.\nAssista ao vídeo do JA 1ª Edição: Ônibus com mais de 40 passageiros tomba e deixa feridos na BR-230\nO acidente aconteceu na madrugada deste sábado (8), por volta das 3h50, entre Axixá do Tocantins e São Bento. O veículo fazia a linha Teresina (PI) e Sinop (MT).\nA Secretaria de Estado da Saúde (SES-TO) informou que 20 pacientes foram acolhidos no Hospital Regional de Augustinópolis (HRAUG). Destes, três seguem internados na unidade e os demais receberam alta hospitalar por apresentarem melhora no quadro clínico.\nConforme a Polícia Militar, a suspeita é de que o motorista teria perdido o controle do ônibus por excesso de velocidade ao tentar fazer uma curva. As causas do acidente ainda serão investigadas.