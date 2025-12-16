Um ônibus de transporte de passageiros caiu de uma balsa durante a travessia no Rio Tocantins, entre Aguiarnópolis (TO) e Estreito (MA), no norte do Tocantins. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o veículo estava sem passageiros no momento do acidente. O motorista do veículo foi resgatado com ferimentos leves.\nVeja vídeo no Bom dia Tocantins: Ônibus de turismo cai de balsa durante travessia entre Tocantins e Maranhão\nO acidente aconteceu na noite de segunda-feira (15). A Polícia Militar (PM) informou que o ônibus caiu mo leito do rio ao tentar acessar a balsa. O g1 não conseguiu contato com a empresa responsável pelo veículo.\nA PM e a Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuaram no controle e isolamento da área para garantir a segurança no local.\nVítimas que morreram após moto ser atingida por carro na BR-153 eram pai e filho; veja quem são