Parque Estadual Telma Ortegal abriga material contaminado pelo Césio-137 retirado após a tragédia em Goiânia (Divulgação/PETO)\nO material radioativo retirado após o acidente com o Césio-137 em Goiânia (GO) está armazenado no Parque Estadual Telma Ortegal (PETO), em uma área criada especificamente para abrigar os rejeitos da tragédia de 1987.\nLocalizado no município de Abadia de Goiás, a cerca de 20 quilômetros da capital, o parque funciona como depósito definitivo dos resíduos contaminados, sob responsabilidade da Comissão Nacional de Energia Nuclear.\nApós a identificação da contaminação, toneladas de materiais atingidos pela radiação foram recolhidas, incluindo terra, entulho, roupas, móveis e estruturas de imóveis demolidos. Todo o conteúdo passou por triagem e precisou ser acondicionado em embalagens específicas para evitar vazamentos.