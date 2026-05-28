A onda de calor que assola a Europa desde o fim de semana ganhou um personagem de peso, nesta quinta-feira (28). Jannik Sinner, primeiro do mundo, derreteu na quadra central de Roland Garros diante de Juan Manuel Cerúndolo, 56° do ranking. Sob um calor de estimados 33°C, o tenista italiano visivelmente esgotado cedeu a vitória ao argentino após abrir dois sets.\nO colapso de Sinner, que não perdia a 30 partidas nesta temporada, talvez seja mais eloquente que o de Simon Stiell, secretário-executivo da UNFCCC (o braço climático da ONU), dado na véspera, sobre o "recado brutal" dos custos do aquecimento global. Em entrevista ao site Político, Stiell culpou o "vício mundial em queimar carvão, petróleo e gás e destruir florestas" pela canícula que atinge Europa com antecedência neste mês de maio.