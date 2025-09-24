-Onça-pintada tentou entrar em sede de fazenda (1.3316178)\nUma onça-pintada foi vista tentando entrar na sede de uma fazenda em Pium, na região oeste do Tocantins. Nas imagens, o animal é visto rondando a casa e tocando as grades de proteção de uma janela.\nA visita inusitada foi registrada na segunda-feira (22) por trabalhadores do local. Segundo comunicado da Fazenda Agripecuária JAN, a onça aparentava estar debilitada e o local foi isolado para garantir a segurança dos funcionários e do animal.\nAté o momento não se sabe a razão exata para o aparecimento do animal em um local de circulação de pessoas, e aguardamos os devidos encaminhamentos técnicos e oficiais para esclarecimentos", afirmou publicação da fazenda nas redes sociais.\nUma equipe do Instituto Natureza do Tocantins (Naturatins) foi chamada para capturar a onça em segurança. Segundo o órgão, "antes que fosse necessário deslocar a equipe, a onça se restabeleceu e retornou espontaneamente para a mata, não sendo necessária sua captura ou transferência para outro local".