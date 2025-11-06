-Onça na usina (1.3333120)\nO vídeo de uma onça passeando pela Usina Hidrelétrica de Lajeado viralizou nas redes sociais. Nas imagens registradas por câmeras de segurança, é possível ver o animal andando pela área operacional até chegar ao pé de uma serra. Nenhum funcionário teve contato direto com a onça.\nA Investco, empresa responsável pela hidrelétrica, informou que as equipes acionaram os protocolos de segurança a ocorrências com fauna silvestre, priorizando a proteção dos colaboradores. Conforme a concessionária, a onça foi monitorada até o momento em que seguiu em direção à serra, localizada na margem esquerda do rio Tocantins, nas proximidades da usina.\nPescador exibe peixes em rede social durante a piracema e é multado\nTécnica de enfermagem é assassinada a tiros em Figueirópolis\nSuspeita de venda de cirurgias em hospital público motiva operação policial no estado