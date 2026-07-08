-PEGADAS ONÇA (1.3430720)\nUm flagrante de pegadas de onça próximas a acampamentos no Rio Araguaia surpreendeu turistas que passam pelo distrito de São José dos Bandeirantes, na região Norte de Goiás (assista acima). Em um vídeo publicado nas redes sociais, internautas e turistas até brincaram com a “visita” do animal: “Tá doido, já tinha medo de acampar, agora vou anotar aqui: não acampar mais”, afirmou uma mulher. “Se essa onça for igual a mim, que não gosta de visitas, vocês estão lascados”, ressaltou outra. “A anfitriã foi dar as boas-vindas ao pessoal”, comentou outra.\nAs imagens foram feitas na terça-feira (7). Ao POPULAR, o empresário Sebastião Carocinho contou que mora na região e decidiu gravar o vídeo com caráter informativo. “Fiz um super flagrante de pegadas frescas de uma onça rondando os acampamentos no Rio Araguaia. Um alerta para a turma que está vindo acampar!”, ressaltou.