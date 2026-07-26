Guarita da Praia da Tartaruga, em Peixe (Reprodução/Ronda policial)\nUm oficial da Polícia Militar de Goiás, de 34 anos, acabou preso neste sábado (25) durante ocorrência de disparos de arma de fogo nas proximidades da entrada da Praia da Tartaruga, em Peixe, no sul do Tocantins. Segundo a Polícia Militar do Tocantins (PMTO), o homem apresentou a documentação funcional durante a abordagem. Uma pistola calibre 9 milímetros, dois carregadores e munições foram apreendidos.\nDe acordo com a PMTO, a corporação recebeu uma denúncia de disparos de arma de fogo nas proximidades da entrada da Praia da Tartaruga e equipes iniciaram diligências para localizar o veículo apontado nas informações repassadas.\nDurante o patrulhamento, os policiais localizaram um veículo com as características informadas e realizaram a abordagem. O condutor se identificou como policial militar do Estado de Goiás e apresentou a documentação funcional à equipe da PMTO.