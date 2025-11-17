Um levantamento do Sistema de Vigilância Alimentar e Nutricional (Sisvan) revela um cenário preocupante no Tocantins: uma em cada quatro crianças com idade entre 0 e 9 anos está acima do peso ideal. O avanço da obesidade infantil, impulsionado pela má alimentação e pelo sedentarismo, acende um alerta para o aumento de riscos metabólicos, hormonais e cardiovasculares que podem se manifestar já na infância.\nOs dados de 2024 mostram que, na faixa etária de 0 a 9 anos, 15 em cada 100 crianças tocantinenses estão com sobrepeso, 7 em cada 100 apresentam obesidade e 4 em cada 100, obesidade grave. Somados, os registros chegam a 41.821 casos de crianças com peso acima do recomendado no estado.\nSegundo a endocrinologista pediátrica Patrícia Amorim, o acompanhamento médico é crucial para identificar sinais precoces do problema.