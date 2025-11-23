A Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) publicou nota lamentando a morte do advogado Joselito de Carvalho Ferreira, de 48 anos, que foi assassinado a facadas dentro de casa, em Gurupi. Segundo a Polícia Civil, a suspeita do crime seria a filha dele, uma adolescente de 17 anos.\nO JTo tentou contato com a família da vítima e da suspeita, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.\nO crime aconteceu na tarde da última sexta-feira (21), no setor Nova Fronteira. Por meio de nota, a Subseção de Gurupi e a Caixa de Assistência dos Advogados do Tocantins (CAATO) se solidarizaram com familiares e amigos de Joselito de Carvalho.\n“A OAB/TO, a Subseção de Gurupi e a CAATO se solidarizam com familiares e amigos neste momento de dor, expressando sinceras condolências e desejando força e conforto para atravessarem essa perda irreparável”, diz a nota.