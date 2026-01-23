Um motorista Antônio Pereira do Nascimento, de 52 anos, morador de Palmas, devolveu integralmente R$ 131 milhões que foram depositados por engano em sua conta bancária por um banco. O caso aconteceu em junho de 2023 e ganhou repercussão nacional por envolver um valor extraordinário e uma devolução voluntária do montante. Após comunicar o erro ao banco e restituir o valor, ele move uma ação judicial para receber uma recompensa pelo ato.\nA defesa do motorista baseia o pedido no artigo 1.234 do Código Civil, que prevê direito a recompensa a quem devolve algo que não lhe pertence, como forma de compensação pelo esforço. Ele pede cerca de R$ 13,1 milhões como recompensa e mais R$ 150 mil por danos morais, alegando prejuízos emocionais e transtornos decorrentes do episódio.\nO banco ainda não se posicionou formalmente sobre o pedido e a Justiça deve avaliar se a devolução de uma transferência bancária equivocada pode ser equiparada à devolução de uma “coisa perdida” prevista na lei. Esse ponto é central para definir se o motorista terá direito à recompensa pleiteada.