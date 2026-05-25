Dois homens foram encontrados mortos em uma área de mata na região sul de Palmas. As vítimas apresentavam marcas de tiros e estavam dentro e ao lado de um carro.\nO caso foi registrado na manhã deste sábado (23), no setor Jardim Aeroporto. Até o momento, a motivação do duplo homicídio é desconhecida. Os corpos foram encaminhados para exames no Instituto Médico Legal (IML), e o caso é investigado pela polícia.\nO Jornal do Tocantins solicitou informações à Secretaria da Segurança Pública (SSP), mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem.\nVeja o que se sabe sobre o caso:\nQuem são as vítimas?\nAs vítimas foram identificadas pela SSP como Robison Barbosa Freitas, de 34 anos, e Gleisson Bernardo da Silva, de 21. Ambos tinham perfurações causadas por disparos de arma de fogo.\nComo os corpos foram encontrados?