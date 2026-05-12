Acidente aconteceu na BR-010 na noite deste domingo (10) (Reprodução/Instagram Postei Porto)\nDois homens e uma criança morreram após um acidente envolvendo dois carros na BR-010, na região sudeste do Tocantins. Uma mulher grávida ficou gravemente ferida e foi levada para o Hospital Regional de Porto Nacional.\nA batida aconteceu em um trecho da rodovia entre Chapada da Natividade e Pindorama do Tocantins. Entre as vítimas estão um pai e a filha de 2 anos, moradores de Montividiu do Norte (GO). Veja o que se sabe sobre o caso abaixo.\nComo aconteceu o acidente?\nO acidente aconteceu na noite de domingo (10), por volta das 20h. Segundo a Polícia Militar, um dos veículos, um Gol, seguia no sentido leste/oeste quando invadiu a pista contrária e bateu de frente com um Fox que vinha no sentido oposto. Com o impacto, o Fox foi arremessado para fora da rodovia.