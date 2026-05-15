Polícia investiga a influenciadora Lara Luiza Cabral e sua mãe pela movimentação suspeita de R$ 20 milhões com jogos de azar online (Reprodução/Redes Sociais de Lara Luiza)\nA influenciadora Lara Luiza Cabral e a mãe dela, investigadas pela Polícia Civil do Tocantins, são suspeitas de movimentar mais de R$ 20 milhões com jogos de azar. A investigação, segundo o delegado responsável pelo caso, Wanderson Chaves de Queiroz, da 1ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (Deic), teve início em 2024, após denúncias de que a influenciadora utilizava perfis em redes sociais para divulgar plataformas de apostas e atrair jogadores.\nO JORNAL DO TOCANTINS procurou a influenciadora para obter um posicionamento, mas não teve retorno até a última atualização desta reportagem.\nSegundo o delegado, além da promoção de jogos, Lara Luiza também realizava sorteios de alto valor que incluíam a venda de bilhetes e o sorteio de prêmios em dinheiro, sem a autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda (SPA/MF).