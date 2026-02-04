Amanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis, de 28 anos (Reprodução/Instagram de Amanda Vasconcelos)\nAmanda Vasconcelos Barbosa Tavares Rei, de 28 anos, passou por uma prisão após uma abordagem de trânsito em Orlando, nos Estados Unidos. O caso ganhou repercussão por envolver a mulher do cantor sertanejo Henrique e por tramitar na Justiça americana.\nRegistros policiais e judiciais detalham as circunstâncias da abordagem, as infrações atribuídas à empresária e os valores de fiança fixados em audiência de custódia. As autoridades da Flórida seguem responsáveis pela análise do caso.\nQuem é a mulher do sertanejo Henrique presa nos EUA?\nAmanda Vasconcelos Barbosa Tavares Reis tem 28 anos, atua como empresária e mantém casamento civil com o cantor Henrique desde 2018. Ela possui residência na Flórida, segundo registros policiais, além de vínculo com o Brasil.