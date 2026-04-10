Empresário e engenheiro, Guilherme Pedroza tinha 31 anos e morreu em Gurupi (Reprodução/Instagram Guilherme Pedroza)\nA morte de Guilherme Pedroza, empresário e engenheiro de 31 anos, segue cercada de dúvidas e mobiliza familiares, amigos e autoridades em Gurupi, no sul do Tocantins.\nO corpo do jovem apareceu em uma fazenda na zona rural do município, na última terça-feira (7). Um gerente da propriedade localizou Guilherme e acionou socorro, mas ele já não apresentava sinais vitais.\nAté o momento, não há confirmação oficial sobre a causa da morte.\nOnde o corpo estava?\nGuilherme Pedroza apareceu caído em uma propriedade rural onde mantinha atividades ligadas ao agronegócio. A localização do corpo deu início à mobilização de equipes de emergência e à apuração do caso.\nConforme apuração do Jornal do Tocantins, a mãe do empresário recebeu a informação e acionou atendimento médico, mas a equipe apenas constatou o óbito no local.