A Justiça do Tocantins decretou a prisão preventiva de 23 policiais militares investigados por suposto envolvimento em sete mortes ocorridas em 2022, em Miracema do Tocantins. O caso ficou conhecido como Chacina de Miracema e teria sido motivado por vingança após a morte do sargento Anamon Rodrigues de Sousa.\nVeja a reprotagem do JA1: Justiça pede prisão preventiva de PMs suspeitos de participação em chacina\nOs militares se apresentaram ao Comando-Geral da Polícia Militar, em Palmas, na última sexta-feira (8), após um acordo entre as defesas e o Ministério Público. A decisão representa um avanço nas investigações de um dos casos mais graves da segurança pública no estado.\nSegundo as investigações, os policiais teriam usado viaturas, armas e a estrutura da corporação para planejar e executar o ataque a uma delegacia e amorte de três jovens em um loteamento.