Marinha explica como evitar acidente com embarcações durante temporada de praia (Divulgação/ Marinha do Brasil)\nA movimentação intensa nos rios Tocantins e Araguaia durante a temporada de praias aumenta não apenas o número de embarcações nas águas, mas também os riscos de acidentes. Segundo a Marinha do Brasil, a maior parte das ocorrências poderia ser evitada com o cumprimento das normas de segurança e com a atuação responsável dos condutores.\nAs recentes tragédias registradas em Peixe e Araguanã reforçam o alerta. Em Peixe, região sul do estado, Cláudio dos Santos Souza, de 40 anos, morreu após uma embarcação com quatro ocupantes colidir contra uma canoa que estava próxima à margem do rio. Já em Araguanã, a estudante de fisioterapia Ana Luisa Lemes Lopes, de 19 anos, perdeu a vida após uma colisão entre uma moto aquática e um barco.