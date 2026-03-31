A contaminação pode provocar desde lesões leves até alterações graves no organismo (Reprodução/Governo de Goiás)\nO Césio-137 é uma substância radioativa que emite radiações capazes de causar sérios danos à saúde humana. De acordo com informações do Ministério da Saúde (MS), a contaminação pode ocorrer de diferentes formas e seus efeitos variam conforme o nível de exposição, podendo provocar desde lesões leves até alterações graves no organismo.\nO caso voltou ao centro das discussões quase quatro décadas depois, com a repercussão da série da Netflix sobre o acidente com o Césio-137, em Goiânia (GO), que reacendeu o debate sobre a tragédia após críticas de vítimas que afirmam não se sentir representadas pela produção.\nO acidente aconteceu em setembro de 1987, quando o Tocantins ainda integrava o estado de Goiás e vivia o processo político que resultaria em sua criação como unidade federativa na Constituição de 1988. À época, a população do então norte goiano acompanhou os desdobramentos da contaminação.