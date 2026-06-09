O Ministério da Saúde anunciou nesta segunda-feira (8) a suspensão da vacinação contra dengue com o imunizante do Instituto Butantan após o registro de 42 casos de reações adversas severas, incluindo três casos graves, com duas mortes.\nQuem recebeu o imuniante nos últimos 21 dias deve ficar a atento aos seguintes sintomas:\nFebre\nDor abdominal intensa e contínua\nVômitos persistentes\nTontura\nSangramentos\nSonolência intensa\nIrritabilidade\nSinais de desidratação\nPiora do estado geral\nEm caso de piora do quadro ou intensificação dos sintomas, é recomendado procurar uma unidade de saúde para passar por atendimento médico.\nQuem é a paciente com doença rara que enfrenta nova internação após ficar sem medicamento no Tocantins\nPor que a Justiça negou ajuda a família que deixou o Tocantins para buscar tratamento médico?