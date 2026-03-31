Equipe médica do Hospital Geral de Goiás, unidade hospitalar que teve papel fundamental na assistência aos pacientes mais graves (Reprodução/Governo de Goiás)\nO acidente com Césio-137 em Goiânia, em 1987, deixou um alerta permanente sobre os riscos do contato com material radioativo e sobre as medidas necessárias em situações de exposição. Especialistas e órgãos de saúde indicam procedimentos imediatos para reduzir danos e evitar a contaminação de outras pessoas.\nO tema volta ao debate após a repercussão de uma produção da Netflix, que reacende o interesse sobre o episódio e levanta dúvidas sobre como agir em casos semelhantes.\nAfaste-se do local imediatamente\nAo identificar possível contato com material suspeito, a orientação principal é se afastar da área. Evitar permanecer próximo à substância reduz o tempo de exposição à radiação.