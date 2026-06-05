-Momento da execução em Dianópolis (1.3417000)\nAs imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia se tornaram peças centrais na investigação do ataque a tiros que matou Rafaela Carvalho Nunes, de 21 anos, em Dianópolis, no sudeste do Tocantins. Os vídeos registram momentos antes e durante a ação criminosa e ajudam a esclarecer como ocorreu o atentado que também deixou um homem de 23 anos ferido.\nEmbora a motivação ainda permaneça sob investigação, as gravações permitiram aos investigadores reconstruir parte da dinâmica do crime. A partir das imagens, também foi possível confirmar informações relatadas por testemunhas e reunir elementos para identificar os suspeitos.\nOs últimos segundos antes do ataque\nUm dos vídeos mostra Rafaela e o companheiro trafegando em uma motocicleta por uma avenida de Dianópolis pouco antes dos disparos. As imagens registram o casal seguindo normalmente pela via sem demonstrar qualquer reação que indicasse a proximidade do ataque.