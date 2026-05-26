-Henrique e Juliano (1.3414853)\nA filha do cantor Henrique, Helena, chamou atenção durante um evento da dupla sertaneja no Tocantins, no último fim de semana, após interromper um momento entre os pais e gerar uma avalanche de comentários nas redes sociais (veja vídeo acima).\nO vídeo, registrado durante o leilão Fazenda Terra Prometida, em Porto Nacional, mostra a criança retirando a mão da mãe, Amanda Barbosa, para segurar a do pai (veja postagem no final da matéria).\nEntenda o caso da idosa que morreu após transfusão suspeita em hospital regional do Tocantins\nEntenda como os corpos dos dois homens foram encontrados dentro de carro em Palmas\nAnvisa aprova primeira caneta nacional com a mesma substância do Ozempic\nA cena divertiu Amanda Barbosa, que caiu na risada ao perceber a atitude da filha. Nas redes sociais, fãs da dupla também comentaram o momento, registrado no último fim de semana.