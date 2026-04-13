Cena da série sobre o Césio-137 retrata momentos iniciais da contaminação e o impacto entre moradores de Goiânia (Reprodução/Netflix)\nImóveis atingidos pela contaminação do Césio-137 em Goiânia passaram por demolição como parte das medidas para conter a radiação após o acidente de 1987. A destruição das estruturas ocorreu em locais onde os níveis de contaminação impediam qualquer tentativa de recuperação.\nO tema voltou ao centro das discussões após a repercussão de uma produção da Netflix, que retrata o acidente e reacende dúvidas sobre como o material se espalhou.\nEquipes técnicas identificaram as áreas mais afetadas a partir de medições de radiação. Casas com alto grau de contaminação tiveram paredes, pisos e objetos removidos, enquanto outras passaram por demolição completa para eliminar riscos à população.