No fim de ano há mudanças no funcionamento de comércio, bancos, shoppings e supermercados de Palmas. Por isso, o Jornal do Tocantins preparou uma lista com os horários de funcionamento dos principais serviços durante este período. Veja abaixo:\nComércio em geral\nConforme a Câmara de Dirigentes Lojistas de Palmas (CDL), não há restrição de horários para o comércio na véspera do ano novo, nesta quarta-feira (31). Entretanto, no dia 1º de janeiro as lojas estarão fechadas para o feriado de Confraternização Universal.\nEstado e Prefeitura\nO governo do Tocantins e a Prefeitura de Palmas decretaram ponto facultativo na quarta-feira (31) e na sexta-feira (2). As repartições públicas voltam ao funcionamento normal na segunda-feira (5). Serviços essenciais, como saúde e segurança não serão interrompidos.