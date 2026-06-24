-Vídeo viral sobre rotina de ensacar carvão (1.3425416)\nO vídeo de uma jovem tocantinense que mostra a rotina de ensacamento de carvão e a remuneração de R$ 0,16 por saco viralizou nas redes sociais e abriu espaço para um debate mais amplo sobre as condições de trabalho no setor e os limites entre atividades informais e situações de exploração laboral (veja vídeo acima).\nA repercussão levou internautas a questionar se a realidade retratada se enquadra em trabalho precário ou se poderia ser caracterizada como trabalho análogo à escravidão, tema previsto na legislação brasileira e frequentemente associado a fiscalizações em áreas rurais e carvoarias.\nAtividade familiar e trabalho informal\nNo caso da família citada no vídeo, a atividade ocorre de forma informal, em Almas, no sudeste do Tocantins. O pai atua na compra de sacos de carvão de diferentes pesos, entre 30 kg e 50 kg, para ensacamento e redistribuição. A jovem relata ainda que participa do processo como parte da rotina familiar.