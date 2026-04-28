A nutricionista Mariana Percurssor sofreu queimaduras graves durante faxina na casa da mãe, em Goiânia. Depois do acidente, a nutricionista gravou um vídeo para contar o que aconteceu e fez um alerta para os riscos desse tipo de queimadura. Segundo Mariana, ela ajudava a mãe, que estava de mudança, quando um saco com papéis estourou em sua direção.\nDe acordo com Mariana, o acidente aconteceu na terça-feira (21), quando ela estava colocando documentos para queimar durante a mudança da mãe. Ela explicou, em um vídeo postado nas redes sociais, que um dos sacos que estava amarrado estourou no fogo. "Então fez aquele barulho muito forte e veio o vapor que estava, imagino eu, dentro do saco todo em mim", disse.\nNo primeiro vídeo postado depois do acidente, a nutricionista aparece com o rosto, o braço e o tronco enfaixados. Ela confirmou na postagem que o lado esquerdo do corpo foi o mais afetado. A nutricionista disse ainda que a barriga e partes das pernas também ficaram queimadas.