A implantação dos novos Códigos de Endereçamento Postal em Paraíso do Tocantins provoca dúvidas entre moradores. Muitos usuários ainda não conseguem localizar os endereços ou identificar o CEP correto das ruas no sistema dos Correios. A mudança faz parte de um processo nacional de reestruturação do endereçamento postal em municípios com crescimento urbano.\nA gestão municipal esclarece que a atualização dos CEPs não partiu da prefeitura. A medida segue um modelo dos Correios que substitui o antigo código único da cidade por CEPs individuais por logradouro. O objetivo da ação busca facilitar a localização de endereços, melhorar a eficiência das entregas e ampliar a precisão em cadastros públicos e privados.\nOs novos códigos estão disponíveis para consulta no site oficial dos Correios através da ferramenta Busca CEP. Mesmo assim, moradores relatam dificuldades ao procurar determinados endereços. Algumas ruas não aparecem no sistema ou não possuem o CEP atualizado. O problema prejudica o acesso a serviços que exigem a informação.