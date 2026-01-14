Moradores registram força do vento e queda de árvores na Arso 151 durante temporal em Palmas (Reprodução/TV Anhanguera)\nUma nova sequência de ventos fortes e chuva intensa voltou a provocar transtornos em Palmas. Desta vez, o temporal atingiu principalmente a Arso 151, antiga Quadra 1.503 Sul, onde árvores caíram sobre casas, veículos e vias públicas após cerca de meia hora de instabilidade na noite desta terça-feira (13). O episódio aconteceu poucos dias depois de um vendaval causar prejuízos no Jardim Taquari, também na região sul da capital.\nVídeos de moradores registraram a intensidade do fenômeno. A situação coincide com um alerta de tempestade do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) válido até às 23h59 desta quarta-feira (14). A Defesa Civil Municipal recomenda o cadastro da população no sistema de alertas por SMS e WhatsApp para a prevenção de novos incidentes.