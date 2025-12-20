O rompimento de uma barragem em Ponte Alta do Bom Jesus acendeu o alerta para uma possível contaminação da água em um rio de grande importância turística e ambiental. Órgãos estaduais e a prefeitura acompanham a qualidade da água e os impactos sobre comunidades ribeirinhas.\nO Corpo de Bombeiros Militar (CBM) informou que, neste sábado (20), será realizado um novo monitoramento para detectar se há risco significativo de contaminação na qualidade da água no rio Ribeirão Bonito, no sudeste do estado. As águas cristalinas do balneário, que leva o mesmo nome do rio, ganharam um tom marrom e invadiram pequenos comércios próximos.\nA represa ficou praticamente vazia após o vertedouro de uma Central Geradora Hidrelétrica (CGH) particular da região se romper. Mas, segundo a corporação, o nível das águas teve uma redução gradativa, com retorno aos padrões normais do fluxo do rio. Além disso, foi constatado que as águas provenientes do rompimento ofereciam risco à saúde da população e dos animais. (Veja nota completa na íntegra).