-VÍDEO: Novas imagens mostram técnico em enfermagem agredindo idoso com Alzheimer (1.3382223)\nNovas imagens de uma câmera de segurança interna, obtidas com exclusividade pela TV Anhanguera, mostram o técnico em enfermagem César Augusto de Souza Santos agredindo um idoso com Alzheimer. O homem de 86 anos, com o estágio da doença já avançado, foi contratado pela família para oferecer cuidados especializados em Goiânia. O material, que já está em posse da Delegacia do Idoso (Deai), mostra momentos em que o profissional, em vez de zelar pela integridade do paciente, utiliza de força física e violência psicológica.\nEm nota, a defesa do técnico em enfermagem afirmou que recebeu com preocupação o pedido de prisão preventiva e o andamento inicial das investigações. 'No que tange as investigações, a defesa informa que, nos próximos dias, apresentará os requerimentos cabíveis', diz parte da nota da defesa.