Uma atualização nas normas de trânsito passou a valer em todo o país e impacta diretamente quem trafega pelas rodovias do Tocantins. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), a mudança reforça quando o uso do farol baixo é obrigatório durante o dia, principalmente em trechos de pista simples, que representam a maior parte da malha viária estadual.\nPelas regras do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), o farol baixo deve ser mantido aceso sempre em rodovias de pista simples e em qualquer situação de visibilidade reduzida, como chuva, neblina, fumaça, túneis, amanhecer e entardecer. Já em pistas duplas com separação física entre os sentidos, o uso não é mais obrigatório durante o dia, exceto em condições adversas. Veículos equipados com luz de rodagem diurna (DRL) seguem dispensados.